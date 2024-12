Iltempo.it - I fascistElly che rubano la democrazia

Ha ragione la sinistra: nonsolo gli immigrati, sarebbe razzista dirlo.anche Pd, Cgil, Avs. Anzi,più di tutti. Nondanaro, né scippano le persone che camminano alla stazione di Roma o di Milano,qualcosa di più importante e di più prezioso.nel nome dellai simboli stessi della Repubblica. Elly Schlein lo fa con la Costituzione, come se fosse roba degli ex comunisti, che la firmarono per pura convenienza, Landini lo fa con lo sciopero, materia sacra delle democrazie trasformata in una molotov da esplodere nelle piazze ad ogni weekend. Non aggiungo altro su Avs, che ci ha rubato quello che avevamo di più prezioso: la certezza del processo e della pena. Ha trasformato una imputata in un'eroina, rovesciando ogni principio di separazione dei poteri.