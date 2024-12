Lettera43.it - Governo, si stringe il cerchio per il post-Fitto: Meloni pescherà da Fratelli d’Italia

Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen II dal primo dicembre 2024, il 30 novembre Raffaelesi è formalmente dimesso da ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr (anche con delega al Sud) del. Che ora si sta guardando attorno per il suo sostituto. Tramontata l’idea di spacchettare le deleghe del neo commissario Ue, la premier con ogni probabilitàil successore diall’interno del suo partito.Tommaso Foti (Imagoeconomica).Foti, Butti, Ferro: chi sono i possibili sostituti diLo riportano sia Corriere della Sera che Repubblica. La nomina dovrebbe essere questione di giorni e il quotidiano romano fa anche dei nomi di tre figure sul tavolo di: Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera; Alessio Butti, attuale sottosegretario all’Innovazione; Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno.