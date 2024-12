Oasport.it - Golf, Johnston fa suo l’Open d’Australia. Primo titolo dello statunitense sul Tour. Bene Filippo Celli

Alla fine dei 4 giorni di gara è il 24enne americano Ryggsa trionfare all’ISPS Handa Open(1,7 milioni di dollari australiani e 3.000 punti per la Race to Dubai in palio) organizzato sui fairway del Kingston HeathClub di Melbourne.Lo, alsuccesso in carriera, è sempre stato tra le prime posizioni durante il fine settimana. Dopo ungiro decisamente basso in 65 colpi, ha mantenuto un ottimo livello piazzando 3 giri di fila in 68 per un totale complessivo di -18. Dietro Ryggs, fino alla 4° posizione, solamente giocatori australiani: Luck Curtis con -15 ha chiuso al 2° posto; Marc Leishman e Jasper Stubbs in T3 a -14.Brutto ultimo giro per, uno dei due italiani in gara a Melbourne. La prestazione della domenica di gara, tuttavia, non inficia di tanto sulla classifica finale: 27esimo a pari merito con uno score totale di -5 (66-71-71-74).