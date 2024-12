Ilgiorno.it - Frontale con l’autobus. Feriti l’autista della Zani e due ragazzi giovanissimi

Scontrofra utilitaria e bus, lo scenario è da strage sfiorata, ma non, fortunatamente, il bilancio finale: tre iin ospedale in codice giallo, e non in pericolo di vita. Sono49enne del bussocietà di autotrasportoe i due occupanti del secondo veicolo, una Mini Cooper, rispettivamente di 20 e 18 anni. Uno di loro è rimasto incastrato nelle lamieremacchina, per estrarlo è stato necessario un delicato intervento dei vigili del fuoco. Sulla dinamica dello scontro, avvenuto poco prima dell’ora di pranzo di ieri a Cernusco in via Guido Miglioli, località Villa Fiorita, ricostruzione ancora in corso e solo ipotesi: fra le altre quella che sia stata proprio l’auto, per ragioni ancora da chiarire, a invadere la corsia opposta e a centrare il mezzo pesante.