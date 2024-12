Ilgiorno.it - Daniele Scardina, come sta oggi: l’ex pugile racconta la lunga e difficile riabilitazione. Il sostegno del fratello Giovanni

Milano, 1 dicembre 2024 – Un lottatore vero, sul ring e nella vita. Dopo anni di vittorie– conosciuto nello sportKing Toretto – ha dovuto affrontare un’improvvisa emorragia cerebrale che lo ha costretto sulla sedia a rotelle e per il quale sta sostenendo un percorso ditutto in salita. Dopo due anni da quel tragico evento, a cui seguirono un’operazione al cervello e un periodo di coma, lo sportivosarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ insieme a suo, che l’ha sostenuto in questo percorsoinsieme alla madre, perre la sua vita e la sua battaglia.staAl momentoè ancora in sedia a rotelle, e non è dato sapere se tornerà a camminare. Ma i progressi fatti sin qui sono comunque tanti.