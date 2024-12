Oasport.it - Cosa succede se Ferrari e McLaren finissero a pari punti nella classifica costruttori? Il regolamento e chi la spunterebbe

Latiene aperti i giochi per il Mondialedella F1 2024: ad una gara dal termine, con 44a disposizione, la Rossa ha 21in meno dellairidata. Nel GP di Abu Dhabi, in programma tra una settimana, ci sarà la risoluzione dell’enigma.C’è anche la possibilità che le due compagini arrivino a: in tal caso il primo criterio sarà quello del maggior numero di vittorie nei GP domenicali, ed al momento le due scuderie sono amerito a quota 5 successi. Dunque vincendo il GP lasarebbe campione in caso di arrivo a.Il secondo criterio, nel caso in cui si dovesse arrivare asenza che lariuscisse a vincere il GP, è quello del maggior numero di secondi posti nei GP domenicali, ed in questo caso laè in vantaggio per 10 a 4.