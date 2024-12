Ilgiorno.it - Colesterolo e rischio infarto, in Lombardia oltre 3mila morti in un anno: la terapia per ridurre le recidive

Milano, 1 dicembre 2024 –: la ricerca va avanti. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia con 217mila decessi all’, di cui30mila in, di questi 3.300 dovuti a. Con 1 paziente su 5 adi un secondo evento cardiovascolare entro il primodopo un, ilLDL (C-LDL) rappresenta un fattore modificabile fondamentale per prevenire nuovi eventi. Tuttavia, l’80% dei pazienti non raggiunge i livelli raccomandati, esponendosi a possibili. Ma c’è una buona notizia: lo studio italiano AT TARGET-IT coordinato dal Prof. Pasquale Perrone Filardi, Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Università “Federico II” di Napoli, Presidente SIC (Società Italiana di Cardiologia) che ha coinvolto anche l’Ambulatorio Dislipidemie di Cardiologia IV ASST GOM (Grande Ospedale Metropolitano) Niguarda.