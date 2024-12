Davidemaggio.it - Codacons contro il cast di Sanremo 2025: “Vanificati anni di battaglie contro la violenza di genere”

A poche ore dall’annuncio deldi, sono già sorte le prime polemiche. A sollevarle, è – manco a dirlo – ilche, in una nota, ha manifestato il proprio disappunto:Con la decisione di portare al Festival dirapper e trapper che in passato si sono contraddistinti per testi violenti, sessisti e omofobi, la Rai e Carlo Conti vanificanodiladi. Il comunicato prosegue poi ricordando che già nei giorni scorsi l’associazione aveva espresso la propria contrarietà circa l’eventuale partecipazione di alcuni cantanti:Avevamo esplicitamente diffidato l’azienda a non portare aartisti i cui brani sono stati caratterizzati in passato da, insulti verso le donne e contenuti sessisti. Tuttavia la Rai e Carlo Conti hanno deciso di premiare rapper e trapper violenti e dai testi pericolosi, inserendoli neldel prossimo festival di