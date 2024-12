Bergamonews.it - Cittadinanza onoraria all’Accademia della Guardia di Finanza, il discorso della sindaca Carnevali

Leggi su Bergamonews.it

Egregi Generali COSIMO DI GESÙ, BRUNO BURATTI, VINCENZO TOMEI, Autorità civili e militari, Signora Presidente, Consigliere e Consiglieri, stimati allieve e allievi dell’Accademia, gentili ospiti, signore e signori,è con grande piacere e profondo rispetto che oggi sono qui con voi in seduta straordinaria, per conferire ladidi Bergamo, dopo la delibera approvata all’unanimità da parte del Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 18 novembre.Abbiamo iniziato presto stamane, con una cerimonia di alzabandiera in Piazza Vecchia, dove, nel 1985, si svolse il Primo Giuramento Solenne dei cadetti e, poi, con la liturgia officiata da Monsignor Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia.Nel pomeriggio, al Teatro Donizetti, lasarà invitata a partecipare a un concerto specialeBandadi, un momento aperto a tutte e a tutti che dimostra la grande sinergia fra la Città e l’Accademia.