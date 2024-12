Calcio Bove in terapia intensiva

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.00 Esclusi danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio per il calciatore della Fiorentina Edoardo. Il centrocampista 22enne è ricoverato innell'ospedale fiorentino di Careggi, in sedazione farmacologica,a causa di un improvviso malore in campo.ha perso i sensi al 16' di Fiorentina-Inter. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza al nosocomio. Il mondo dele non solo ha seguito da subito l'evoluzione delle condizioni di salute del calciatore.