Calcinate aggredisce la compagna in strada | L’intervento del parroco ha evitato il peggio

. Attimi di tensione sabato mattina 30 novembre per una donna, aggredita verbalmente dal compagno in, nell’area verde fra la Chiesa e l’ospedale. “Soltantodel nostroDon Roberto hache la situazione potesse degenerare”, spiega il sindaco Angelo Orlando.Il sacerdote, dopo essere riuscito a calmare il giovane, avrebbe a sua volta subito un tentativo di aggressione che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. “Il pronto intervento della Polizia locale con il comandante Marco Mastropietro, ha permesso di individuare l’aggressore segnalandolo alla stazione dei carabinieri di, ma soprattutto di dare conforto alla giovane aggredita, acdola dai carabinieri per espletare le indagini del caso”.“Da Sindaco – conclude Orlando – nella settimana contro la violenza sulle donne, voglio esprimere i ringraziamenti a Don Roberto per il coraggio dimostrato, portandogli la solidarietà della nostra comunità e un sentito ringraziamento alla nostra Polizia locale, il cui intervento ha permesso di evitare ulteriori conseguenze alla giovane donna che dovremo tutelare”.