Sbircialanotizia.it - Bove, bollettino ufficiale: “E’ in terapia intensiva”. Commisso: “Sei forte, siamo con te”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Da Firenze arrivano notizie ufficiali sulle condizioni di Edoardo. Il centrocampista della Fiorentina, portato in ambulanza all’Ospedale Careggi dopo il malore accusato in campo, sarà rivalutato nelle prossime ore. Questo il comunicato diffuso dall’ospedale: “ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo, soccorso in campo a seguito della .L'articolo: “E’ in”.: “Seicon te” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.