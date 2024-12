Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa del 1 dicembre: ospite Jovanotti, in tv dopo due anni

Leggi su Dilei.it

CheChe Fa torna stasera, domenica 1con una nuova e attesa puntata sul Nove. Per la prima puntata dell’ultimo mese dell’anno Fabio Fazio, accompagnato dall’immancabile spalla Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerback (che lo hanno) seguito dalla Rai, ospita grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo. Volti conosciuti che hanno fatto e stanno facendo la storia nei propri campi. Nuove uscite, vecchi programmi. Insomma ce ne sarà per tutti i gusti e la puntata non mancherà di soddisfare i palati più curiosi.Cheche fa, ledel 1Lo abbiamo visto riempire stadi, far ballare intere spiagge: l’principale dell’appuntamento del 1con Cheche fa è Lorenzo. Un inizio mese veramente scoppiettante, perché si tratta della prima volta in tv del cantautore in 2