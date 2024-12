Ilcorrieredellacitta.com - Agenzia Delle Entrate: arriva rimborso di quasi 2000 euro: chi saranno i fortunati

Tra le notizie che possono cambiare il ritmogiornate, una in particolare ha iniziato a circolare con forza.disono in arrivo per molti contribuenti italiani. A dare conferma è stata direttamente l’, rendendo ufficiale una possibilità che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a chi si trova alle prese con le difficoltà economiche quotidiane. La cifra precisa, 1955, rappresenta per molti più di uno stipendio mensile o una pensione minima. Un aiuto significativo, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le spese sembrano moltiplicarsi e il desiderio di vivere festività serene diventa una priorità. Il Natale più sereno che molti aspettavanoQuestonon è destinato a tutti, ma a specifiche categorie di lavoratori e pensionati che rispettano criteri ben precisi.