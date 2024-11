Volley femminile Antropova | L’oro di Parigi2024 dimostra che il gruppo fa la differenza

Leggi su Sportface.it

“Nel 2024 sono riuscita a coronare nel miglior modo possibile conolimpico il cambio di nazionalità. Adesso ci aspetta una stagione altrettanto importante”. Sono queste le parole di Ekaterina, in occasione del talk show “Fair Play Menarini – I campioni si raccontano” in scena a Palazzo Vecchio a Firenze. “Obiettivo del 2025, per quanto possa sembrare banale, è fare sempre il meglio. La vittoria all’Olimpiade insegna che l’unione, ilha fatto la. Ho avuto tantissimi commenti dalle persone che non seguivano la pallavolo che hanno detto che si vedeva veramente che avevamo unmolto coeso, ed è secondo me uno dei complimenti migliori“.veste i colori della Savino Del Bene Scandicci, che ha iniziato bene la stagione: “Sono molto felice della mia squadra che sta avendo un buon andamento sia in campionato che in Champions League e speriamo di riuscire a continuare così”.