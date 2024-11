Uno degli uomini più ricchi del mondo ha acquistato il Paris FC | lanciata la sfida al PSG

Leggi su Ilnerazzurro.it

FC Arnault. Negli ultimi 15 anni siamo stati abituati a vedere ilSaint Germain ai massimi livelli del calcio europeo e mondiale ma la squadra di Al Khelaifi, d’ora in avanti, non sarà più l’unica società calcistica della capitale con alle spalle una proprietà solida e multimiliardaria. È notizia di ieri infatti che l’altra squadra della capitale, ilFC, è statodal colosso della moda francese LVMH.La squadra parigina, militante in Ligue 2, secondo livello del calcio francese, è stata acquistata dalla società Agache Sports, holding il cui capo è Bernard Arnault, CEO della LVMH, unopiùdelche sembrò vicino all’acquisto del Milan qualche anno fa. Si tratta di un passo avanti non solo per ilFC ma anche per tutto il calcio francese che sta cercando di allinearsi sugli standard europei.