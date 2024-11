Panorama.it - Sebastian Gorka: "Al Qaeda e Isis più forti per colpa di Biden"

Leggi su Panorama.it

Donald Trump lo ha appena inserito nel suo team di sicurezza nazionale, nominandolo direttore per il controterrorismo, nonché vice assistente del presidente. Stiamo parlando di. Nato a Londra da genitori ungheresi, è stato consigliere di Viktor Orban alla fine degli anni Novanta. Trasferitosi negli Stati Uniti, ha fatto parte dello staff della Casa Bianca per alcuni mesi nel 2017. Conduttore radiofonico, è stato successivamente collaboratore di Fox News, per approdare infine a Newsmax, dove presenta un programma televisivo. Detestato dai progressisti e fedelissimo di Trump, adesso è stato da lui richiamato in servizio nell’entourage presidenziale, dove avrà la delega per la lotta al terrorismo. La Verità è riuscita a intervistarlo, per capire in che modo il presidente in pectore sta componendo la sua squadra e, soprattutto, per comprendere che tipo di linea la nascente amministrazione americana ha intenzione di condurre sui principali dossier internazionali.