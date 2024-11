Liberoquotidiano.it - Retroscena: Meloni accelera per il dopo-Fitto, ecco i nomi in ballo

Breve ma intenso. Si può sintetizzare così il Consiglio dei ministri di ieri, durato poco più di un quarto d'ora ma terminato con l'applauso caloroso, e l'aggiunta di foto di gruppo, in onore di Raffaele, il ministro “promosso” vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Il titolare degli Affari europei, politiche di Coesione e Pnrr del governoda domani traslocherà a Bruxelles e per lui è stata l'ultima riunione a Palazzo Chigi con i colleghi. In Cdm ha infatti annunciato che nelle prossime ore, forse oggi stesso, salirà al Colle per rassegnare le dimissioni da ministro della Repubblica italiana al capo dello Stato Sergio Mattarella. Chi sarà il suo successore? Fratelli d'Italia ha fatto capire con chiarezza che quel dicastero non si tocca, non andrà ad altri partiti della coalizione e l'ipotesi, circolata in un primo momento, di spacchettare le pesanti deleghe dell'ex governatore pugliese, sembra non essere più valida.