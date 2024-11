Ilfattoquotidiano.it - Modella 27enne spara cinque volte al marito e poi si toglie la vita: i corpi trovati sul balcone di un grattacielo di Miami

Sabrina Kasniqi, 27 anni, hato a suoPajtim Kasniqi, 34 anni,prima di rivolgere l’arma contro se stessa ersi la. La notizia la dà il Daily Mail. Isono statisu unal 45° piano del lussuosoBeach Club II Hallandale, a nord di, intorno alle 12:30 di mercoledì 27 novembre.Laera conosciuta con il nome da nubile nella sua attività da, Sabrina Dzaferovic. I due vivano nel Queens, a New York. E la famiglia dell’uomo ha attaccato duramente i fatti in una dichiarazione al Daily Mail: “Non ho passato la vigilia del Ringraziamento con mioe i miei figli. Non l’ho trascorsa con amici. L’ho trascorsa con poliziotti e investigatori, leggendo sui giornali articoli sull’omicidio di mio fratello minore. Lo ha ammazzato la persona che amava e di cui si fidava di più”, le parole della sorella di Pajtim, Albana Munrett.