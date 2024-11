Inter-news.it - Milan torna a vincere in Serie A: Empoli battuto a San Siro

Ilin campionato dopo gli ultimi due pareggi contro Cagliari e Juventus. L’anticipo giocato a Santermina sul risultato di 3-0 in favore dei rossoneri. Decisiva la doppietta di Reijnders.ANTICIPO DIA – Ilvince a San3-0 contro l’, ma la notizia è il ritorno al gol di Alvaro Morata. Non segnava da dicembre, lo spagnolo si è sbloccato in casa al diciannovesimo minuto con un destro all’angolino. Durante la partita la squadra allenata da Paulo Fonseca ha cercato di mantenere alto il baricentro aumentando sempre di più il pressing, creando anche diverse occasioni. Prima dell’intervallo, esattamente al minuto 44, Reijnders raddoppia il risultato per la sua squadra. Nella ripresa, con un risultato sicuramente tranquillo e soprattutto gestibile, in casa, ilha mantenuto la porta inviolata realizzando addirittura il terzo gol al 69?, ancora con Reijnders autore di una doppietta.