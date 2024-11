Marotta accusa la FIFA di non aver inserito Lautaro tra i candidati a The Best | Merita rispetto

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-29 18:24:25 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Incomprensibile. Questo è quello che pensi il presidente dell’Inter, Beppe, sulla decisione delladi non includere nemmeno l’attaccante argentinoMartíneznella votazione per vincere il premioper il miglior giocatore dell’anno. Alcune valutazioni che lo hanno portato a denunciare l’ente che gestisce il calcio mondiale per la mancata nomina dell’attuale campione di Serie A e di Copa América., indignato con la“È sorprendente e deludente cheMartínez non sia stato considerato tra iper Theofdopo una stagione eccezionale“, esordisce il presidente dell’Inter, Beppe. Alcune parole arrivate dopo la pubblicazione della lista deial premio: “Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a condurre l’Inter ad una stagione storica e la squadra argentina alla vittoria della Copa América.