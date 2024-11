Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: tra poco il via della Sprint Race, Ferrari costretta a limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Ci si prepara allo start, ultime raccomandazioni da parte dei meccanici nei confronti dei piloti. Colapinto e Perez partiranno dalla pit-lane, per cui in griglia saranno in 18.14.57 Red Bull che teoricamente potrebbe ancora essere in gioco per il campionato costruttori, ma il rendimento di Sergio Perez non viene incontro alle esigenzescuderia di Milton Keynes.14.56 In tutto questo discorso sarà molto interessante capire quale ruolo reciterà Max Verstappen che, già con il titolo piloti in tasca, potrà gareggiare con una certa tranquillità.14.55 5? al via e grande concentrazione per i piloti. Unache potrebbe voler dire molto anche dal punto di vista mentale nella sfida per i costruttori tra McLaren e.14.53sarà quindi chiamata ae magari ad approfittare di qualche erroreMcLaren.