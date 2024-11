Oasport.it - LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Kontiolahti 2024 in DIRETTA: vince la Svezia, Italia diciassettesima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:56che taglia il traguardo a quasi 3? dalla testa e al 17° posto, ci sarà tempo per rifarsi! A breve la classifica top 10 della!13:55 Taglia il traguardo Sebastian Samuelsson, che regala allala vittoria nella. La volata per il secondo posto laFillon Maillet su Strelow. Eder quarto resiste al ritorno di Christiansen.Gira Lukas Hofer, gara nata male e finita peggio per l’, che proverà a risalire nei primi quindici con un ultimo giro a disposizione dell’altoatesino.GIRO 9/9 Resta da capire chi tra Francia e Germania sarà secondo, con entrambi i Paesi che saliranno sul podio. Mentre Christiansen potrebbe avere la chance di giungere a Eder.POLIGONO 8/8 Samuelsson trova lo zero e inizia alla grande la stagione! Fillon Maillet sbaglia tre volte e si giocherà la seconda moneta con Strelow.