Katherine Kelly Lang chi sono i due ex mariti Skott Snider e Alex D’Andrea

è una nota attrice, che deve il suo prestigio soprattutto al suo ruolo di Brooke Logan in Beautiful. E, proprio come Logan, anche l’attrice reale pare abbia avuto un paio di relazioni interessanti alle spalle. La sua prima unione sotto il vessillo sacro del matrimonio avvenne nel 1989, anno in cui ha sposato, da cui poi ha divorziato definitivamente nel 1995. Ed eccoci al punto, perché Logan, cioè, a questo punto intraprende una seconda unione matrimoniale, e proprio con un noto regista italiano, il cui nome è, l’attrice di Beautiful ha avuto, appunto, un marito italiano. Si tratta del registacon cui l’interprete è convolata a nozze nel maggior del 1997. Il matrimonio durò quindici anni prima di arrivare al capolinea e terminare in divorzio.