Incidente sul lavoro, 41enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 30 novembre 2024 –sulquesta mattina a Terranuova Bracciolini, in località La Penna, in provincia di Arezzo. Un uomo di 41 anni è caduto dall'alto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, un'automedica del Valdarno, un'ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, le forze dell'ordine e i tecnici della sicurezza suldella Asl per i rilievi. L'uomo è statoin codice 3 con l'elisoccorso Pegaso 1 al Dea dell'Le Scotte di Siena.