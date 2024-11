Liberoquotidiano.it - "Il commissario Pepe", la commedia all'italiana al massimo del suo fulgore

ILRaiStoria ore 21.10. Con Ugo Tognazzi, Silvia Dionisio e Marianne Comtell. Regia di Ettore Scola. Produzione 1969. Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA In una cittadina di provincia del Nord Italia un magistrato non è troppo convinto della pulizia dei costumi dei propri concittadini e affida a unvenuto da fuori un'inchiesta approfondita. Questi scopre che c'è tanto marcio dietro l'apparente rispettabilità e il marcio finisce per toccare anche lui (la sua amante si presta per i porno film). Costretto a scegliere se mettere sotto torchio tutti o nessuno finisce per optare per la seconda ipotesi. PERCHÈ VEDERLO Perché laall'e il suo meccanismo cinematografico (raccontare in maniera piacevole cose spiacevoli) era allora al suo