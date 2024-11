Lanazione.it - I tagliandi per le gare interne con Trapani e Tortona. Le modalità di acquisto online e al PalaCarrara

L’Estra Pistoia ha reso note ledidei biglietti in prevendita per la partita di campionato, valevole come decima giornata del girone di andata, controShark in programma sabato 7 dicembre alle ore 20.45 al, e per la dodicesima giornata, quando Pistoia ospiterà la Bertramcon palla a due domenica 22 dicembre alle ore 17.30. La biglietteriasu www.etes.it, per entrambe le partite, aprirà da martedì 3 dicembre alle ore 18, mentre il botteghino al palasport, situato all’ingresso della tribuna centrale all’interno dello store ufficiale Pistoia Basket Experience, sarà aperto venerdì 6 dicembre in orario 17.30-19.30 e sabato 7 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 18.30 all’inizio della gara. In queste fasce orarie si potranno acquistare iper tutti e due i match, mentre l’apertura della biglietteria al palasport per la sola sfida controsarà comunicata in seguito.