Serieanews.com - I migliori 10 telecronisti di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”: qual è il vostro preferito?

Leggi su Serieanews.com

Ricordiamo idi una volta, quelli che ci facevano sognare. Sapete che c’è anche una canzone di Elio e Le Storie Tese?C’è stato un tempo in cui ilnon si guardava in HD, ma si ascoltava. Le partite vivevano attraverso le voci die radiocronisti che dipingevano ogni azione con parole capaci di accendere l’immaginazione.Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali e Tonino Carino (AnsaFoto) – serieanews.comIn Italia, nessun programma ha incarnato questa magia comeilper. La trasmissione radiofonica, nata nel 1960, ha raccontato decenni di campionati con una formula unica: collegamenti in diretta dai campi, emozione pura e narratori straordinari.1. Enrico AmeriSeilperavesse un simbolo, sarebbe senza dubbio Enrico Ameri.