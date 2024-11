Oasport.it - F1: il fondo sovrano del Qatar investe nel team Audi con una quota di minoranza

Adesso è ufficiale. Ildelentra nel pacchetto azionario di-Sauber in Formula 1. La notizia, già nell’aria da alcuni giorni, è diventata ufficiale nella giornata di ieri dedicata alle prove libere proprio del GPiota, penultimo atto del Mondiale 2024 in scena sul tracciato di Losail, attraverso la voce di Gernot Döllner, Amministrare delegato della scuderia tedesca. Si tratta (al momento) di unadiche, anche se non è stata precisata in sede di dichiarazioni, dovrebbe aggirarsi intorno al 30%. IlInvestment Authority è uncon sede a Doha, specializzato in investimenti esteri. Diventa dunque ancora più ambizioso il progetto della casa di Ingolstadt, pronta ad entrare nel 2026 dopo aver finalizzato l’acquisizione di Sauber con a capo una vecchia conoscenza della Ferrari: Mattia Binotto, ingaggiato quattro mesi fa alla guida del