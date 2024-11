Oasport.it - Equitazione: Pauline Basquin vince anche nel Freestyle di dressage alla FEI World Cup di Madrid

Dopo il Grand Prix vinto ieri, l’amazzone francesefa la voce grossaoggi nell’appuntamento della FEICup2024-2025 disputatasi a.Sul campo di gara spagnolo, la transalpina trova ancora la ripresa giustanella specialità delimponendosi col suo cavallo – Sertorius de Rima Z Ifce – con lo score di 80.925 %. Alle sue spalle a completare il resto del podio ci sono nuovamente la tedesca Carina Scholz, ancora seconda a 79.415 % (su Tarantino 5), e la novità spagnola rappresentata da Beatriz Ferrer-Salat, terza a quota 77.735 % (montante Elegance).Nessun binomio italiano presente in gara, all’interno dei 10 partecipanti, in una tappa che ha ridisegnato la classifica generale provvisoria: in testa c’è Carina Scholz con 60 punti, davanticonnazionale Bianca Nowag-Aulenbrock, seconda a 48 punti, e all’austriaca Diana Porsche, terza a 42 punti.