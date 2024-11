Donnarumma-Inter cosa c’è di vero? Milano già ribolle

Leggi su Ilnerazzurro.it

. In attesa del big match contro la Fiorentina, torna a tenere banco il calciomercato in casa. Il nome è di quelli pesanti. Stiamo parlando di Gigioche non sta vivendo il suo miglior momento da quando è sbarcato sotto la torre Eiffel. Tanto che, nell’ultimo match di Champions League contro il Bayern Monaco, Luis Enrique gli ha preferito il giovane russo Safonov. Dopo questa esclusione eccellente, le voci su un possibile addio dell’estremo difensore si stanno rincorrendo, alla luce anche della scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2026.-Psg, aria di crisi:alla finestraCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono ancora stati segnali di avvicinamento in ottica rinnovo tra il club francese e. Per questo, per lui, si profila un clamoroso ritorno in Italia.