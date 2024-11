Sport.quotidiano.net - Con Damiani è un altro Arezzo. Il suo rientro libera Guccione

di Luca AmorosiL’che mercoledì a Perugia si è preso rivincita e passaggio del turno in Coppa Italia potrebbe aprire un capitolo nuovo sotto la gestione Troise. Due, su tutti, gli elementi a sostegno di questa tesi: la prima volta da titolare in stagione per Mattiae il conseguente ritorno dinel tridente offensivo. È dunque dal centrocampo che può partire la rivoluzione copernicana di Troise, alla ricerca di un assetto che garantisca quella continuità di prestazioni e risultati mai del tutto trovata finora. La gara di coppa ha messo in chiaro una cosa: il centrocampista classe 2003 è una pedina fondamentale nello scacchiere che ha in mente il tecnico. La sua capacità di unire qualità nel palleggio, vigoria in interdizione e dinamismo nel pressing sul portatore avversario ne fanno un giocatore difficilmente sostituibile.