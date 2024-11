Anticipazionitv.it - Ballando con le Stelle: infortunio per Samuel Peron

Leggi su Anticipazionitv.it

Federica Pellegrini continua a vivere un’esperienza piena di ostacoli acon le. Dopo il cambio di maestro avvenuto a seguito dei problemi con Angelo Madonia, la nuotatrice aveva iniziato ad allenarsi con. Tuttavia, un nuovo imprevisto rischia di compromettere la sua avventura nel programma. Durante le prove, il ballerino si è infortunato al polpaccio, rendendo incerta la sua partecipazione alla puntata di questa sera su Rai1.con le: Selvaggia Lucarelli racconta l’diA rivelare la sfortunata vicenda è stata Selvaggia Lucarelli, tramite la sua newsletter. “ieri in prova ha sentito un forte dolore al polpaccio, è volato in clinica a Villa Stuart per capire cosa gli fosse successo e ahimè sembra che stamattina stiano cercando di rimetterlo in piedi con previsioni non troppo ottimistiche”, ha scritto.