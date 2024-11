Sport.quotidiano.net - Atletica leggera, La Torre direttore tecnico fino al 2028

Milano, 30 novembre 2024 - Il Consiglio federale, nella riunione di stamattina a Roma, ha deliberato la nomina di Antonio Lae scientifico della Nazionale diper il prossimo quadriennio,al 31 dicembre. “Mi complimento con il DT per quanto fattoa oggi e gli auguro il meglio per i prossimi quattro anni - ha detto il presidente della FIDAL Stefano Mei - Con Antonio abbiamo condiviso gli indirizzi tecnici e lo spirito di rinnovamento: ci sono i presupposti per consolidare i risultati dell’ultimo quadriennio e per portarci a un ricambio generazionale. Nella prossima riunione del Consiglio presenteremo il modello2025-, con un forte impiego di volti nuovi e figure di eccellenza. Avevo provato a coinvolgere con un progetto specifico sulla maratona anche Stefano Baldini, incontrandolo più volte anche alla presenza dello direzione tecnica e del responsabile di settore e avendo la sensazione che Stefano condividesse in larga parte la visione generale del progetto; purtroppo i suoi molteplici impegni gli impediscono di partecipare a questo nuovo corso, ma la porta rimane aperta e confido che in futuro possano esservi possibilità di collaborazione”.