Your Friendly Neighborhood Spider-Man – direttamente dalla parata del Giorno del Ringraziamento arriva un nuovo sguardo alla serie animata Marvel

Studios hanno presentato il teaser a tema natalizio durante ladeldeldi Macy’s, dove il web-slinger ha fatto la sua prima apparizione da un decennio a questa parte sotto forma di un palloncino ridisegnato. Ma non è tutto, proprio come la sua controparte nel MCU in-Man: Homecoming – che ritraeva uno-Man alle prime armi (Tom Holland) che seguiva con un video gli eventi di Captain America: Civil War – il prototipo di Spidey (doppiato da Hudson Thames) si è cimentato con il live-streaming dondolando letteralmente nellain un video teaser, che potete vedere qui sotto.Rivolgendosi ai suoi seguaci “in diretta” sui social media, il novello wall-crawler dice: “Ehi ragazzi, sono-Man. Non dimenticate di mettere “Mi piace” e di iscrivervi.