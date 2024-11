Ilrestodelcarlino.it - Un confronto strategico per il futuro del patrimonio edilizio italiano

«La rigenerazione urbana è oggi una sfida imprescindibile per il nostro Paese - commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare -. L’Italia conta unimmobiliare che, in media, supera i 40 anni di età, soglia oltre la quale è necessario intervenire per garantire sicurezza, comfort e sostenibilità». L’obiettivo è ridurre la dipendenza energetica della città da fonti fossili e migliorando la qualità dell’aria e l’impronta ambientale complessiva. Tali misure sono tra le più efficaci per ottenere un risparmio energetico, specie in edifici di vecchia costruzione che altrimenti disperdono grandi quantità di energia. Tuttavia, l’età avanzata e le caratteristiche strutturali delcomportano interventi complessi e costosi, spesso non fattibili senza incentivi statali.