Anteprima24.it - Uil Trasporti di Benevento, in tanti a scioperare a Napoli: “Grazie a tutti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Uildi, è orgogliosa di aver manifestato acon un così folto numero di lavoratori provenienti dalla città e da tutta la provincia, a cui va tutto il nostro ringraziamento.“Lo sciopero indetto dalla GGIL e dalla UIL, con varie piazze in tutta Italia, ha sicuramente mossolavoratori. Le ragioni della nostra protesta vanno ricercate nei mancati rinnovi contrattuali, in aumenti ridicoli delle pensioni, in mancati finanziamenti alla sanità, discutibili politiche fiscali e soprattutto abbiamo manifestato per il diritto alla libertà di sciopero! Oggi abbiamo assistito ad un chiaro moento di democrazia pubblica, dove migliaia di lavoratori hanno manifestato le loro ragioni in maniera pacifica, sfilando con mogli e figli al seguito, dimostrando un senso di civiltà e appartenenza che solo il mondo del lavoro sa dare! uninfinito ai lavoratori che si sono uniti a noi anche solo con il pensiero”.