Tocco di classe | Cristiano Ronaldo vola a Doha con Tombolini

Undiche non è sfuggito ai tifosi di calcio e al mondo della moda. Sono state le immagini condivise sul profilo Instagram del club saudita Al-Nassr con i giocatoti eche sfoggiano il total look firmatomentre arrivano aper la partita di AFC Champions League contro Al Gharafa. Un look, frutto della collaborazione con il brand italiano, ha fatto il pieno di like sui social, con il logo del brand italiano, il piccolo drago, visibile come spilla sulla giacca die come firma sulla fodera interna del suo abito. Il marchio, sinonimo di eccellenza nella moda da 60 anni, che combina tradizione e innovazione, ha infatti ufficializzato lo scorso ottobre una partnership con Al-Nassr, uno dei club più titolati e vincenti dell'Arabia Saudita. In base a questo accordo,è diventato sponsor ufficiale per il formalwear della squadra, vestendo non solo gli atleti ma anche lo staff tecnico e la dirigenza, con divise create appositamente che fondono i codici estetici del brand e il suo inconfondibile stile sartoriale Made in Italy.