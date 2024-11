The Fantastic Four | First Steps Pedro Pascal condivide un poster a tema Ringraziamento

Leggi su Cinefilos.it

TheunThesta per terminare la produzione (se non l’ha già fatto) e, per celebrare il Giorno del, l’attore di Misterha condiviso un nuovorealizzato da un fan. In esso, la Prima Famiglia Marvel si riunisce per la cena in una ricostruzione dell’iconico dipinto di Norman Rockwell “Freedom From Want”. Siamo un po’ sorpresi che i Marvel Studios non abbiano colto l’occasione per pubblicare qualcosa di simile ieri, anche se non sappiamo ancora quando inizierà la campagna di marketing ufficiale.L’ultima volta che abbiamo avuto uno sguardo ufficiale sul reboot è stato quando è stato pubblicato undella Torcia Umana in occasione del “4-4 Day”.