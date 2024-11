Ilgiorno.it - Previsioni meteo per il weekend in Lombardia: arrivano freddo e nebbia

Milano, 29 novembre 2024 - Insarà unall’insegna del tempo stabile grazie al rinforzo di un campo di alta pressione. Un sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre soleggiati con al più qualchedi notte e al mattino sulla bassa pianura. Temperature in calo con valori minimi con valori attorno allo zero e massime prossimi tra 9 e 13 gradi. Diverso lo scenario per il Centro e il Sud dove la “goccia termica” proveniente dai Balcani porterà un sensibile abbassamento delle temperature e nevicate a tratti copiose e sotto forma di bufera sugli Appennini centrali sopra i 500 metri, su quelli meridionali a partire dai 900-1200 metri. “Il Nord Italia – spiegano gli esperti di Arpa- è interessato da correnti in quota da nord associate ad un'area depressionaria in transito sull'Europa centro-orientale e in graduale spostamento verso il bacino del Mediterraneo sudorientale.