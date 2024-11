Ilrestodelcarlino.it - "Per tutti i colori", domani l’incontro di beneficenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’associazione culturale Lettera22 presenta "Per– racconti di Scriviperbene" (Seri Editore)alle 17 al Politeama. Condivisione ein "Sinfonia cromatica per voci narranti e pianoforti" con Fabiola Caporalini, presidentessa di Amici Per odv, i curatori dell’opera Michele Cardinali, Alessandra Benni, Maura Bussotti e Maria Laura Rosati, il direttore d’orchestra Paolo Carignani, la pianista e dirigente scolastico Roberta Ciampechini, la docente Unimc Arianna Fermani, la direttrice d’orchestra Cinzia Pennesi, l’editore Alessandro Seri e la comunicatrice Solidea Vitali. Letture a cura del liceo scientifico Galilei di Macerata. Ingresso libero fino a esaurimento posti. I proventi degli autori del libro saranno interamente devoluti ad Amici Per. Si può ordinare in tutte le librerie.