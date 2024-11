Iltempo.it - Parte la fusione Ita-Lufthansa, l'Europa ha dato il via libera

La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'Ue, EasyJet, Iag e Air France-Klm come idonei aventi diritto a rimedi ai sensi degli impegni assunti dae dal Mef al fine di acquisire il controllo congiunto su Ita. L'approvazione di idonei aventi diritto a rimedi - spiega la Commissione in una nota- è una condizione affinchèe il Mef possano implementare la transazione. Nel luglio 2024, la Commissione ha approvato l'acquisizione del controllo congiunto di Ita dadie del Mef, subordinatamente al pieno rispetto di un pacchetto di misure correttive presentato dae dal Mef composto da Impegni per le rotte a corto raggio, a lungo raggio e per Linate. Nel dettaglio, per gli impegni a corto raggioe il Mef dovevano mettere a disposizione di una o due compagnie aeree rivali le risorse necessarie per consentire loro di avviare voli non-stop tra Roma o Milano e determinati aeroporti dell'centrale.