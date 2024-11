Ilgiorno.it - Parla Neda, la ragazza di Ramy: “Era un ragazzo d’oro. Per lui vogliamo giustizia e verità, non violenza”

Milano, 29 novembre 2024 – “Noi non cerchiamo niente, nonniente. Solosapere cosa è successo al nostro”.Khaled eElgaml stavano insieme da quattro anni. Erano ragazzini, con i sogni di ragazzini pur in un contesto difficile. Oggi lui non c’è più, morto in un incidente in motorino dopo un lunghissimo inseguimento da parte dei carabinieri, forse dopo una rapina. La sua morte ha fatto da miccia a infuocate proteste al Corvetto. Ma tra i giovani scesi in strada non c’era. “Allanon si risponde con la– commenta lain un video, rispondendo alle domande del presidente della comunità egiziana a Milano, Aly Harhash, 65 anni –. Due giorni giorni fa hanno investito una ragazzina (investita dal conducente di una Mercedes Glc nel tardo pomeriggio di domenica 25 novembre in via Solaroli, ndr), noi nonqueste cose, nonaltri morti, altre persone che stanno male.