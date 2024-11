Thesocialpost.it - Padova, trovate morte le due donne scomparse: tragico epilogo alle ricerche

Leggi su Thesocialpost.it

Le dueieri ae Limena sono statesenza vita nel primo pomeriggio di oggi, 29 novembre. Una notizia che ha scosso le comunità locali, impegnate nelle ultime ore a sperare in un esito diverso.Leggi anche: Escursionista 20enne scomparso da 50 giorni, sopravvive nei boschi a -20 gradi: ora ricoverato per congelamentoLe vittimeIl corpo di Sonia Magarotto, 62 anni, residente a, è stato rinvenutochiuse del fiume Bacchiglione, a Voltabarozzo. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno recuperato attorno13.30. La donna era scomparsa ieri, e i familiari avevano presentato una denuncia per avviare le. Le autorità hanno disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso.Lucia Occhionorelli, residente a Limena, è stata trovata morta dopo che ieri si era allontanata da casa senza portare con sé effetti personali né il cellulare.