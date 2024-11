Gaeta.it - Oleg Kiper sulla futura amministrazione Trump: una riflessione sui rapporti USA-Ucraina

Facebook WhatsAppTwitter Il governatore della regione di Odessa,, ha rilasciato dichiarazioni significativeprossimadi Donald, evidenziando la differenza tra le promesse fatte durante la campagna elettorale e la realtà del governo.ha sottolineato la sua fiducia nelle relazioni frae Stati Uniti, evidenziando l’importanza storica del supporto americano nel contrasto all’aggressione russa. Molti osservatori si interrogano ora su come queste dinamiche possano evolversi con unal potere.il supporto degli stati uniti durante il conflittoha richiamato alla memoria i momenti cruciali all’inizio del conflitto con la Russia, quando gli Stati Uniti si sono rivelati un alleato fondamentale per l’. “In quel periodo, molti sistemi ci sono stati forniti per decisione Usa”, ha dichiarato il governatore, sottolineando il ruolo attivo degli Stati Uniti nel sostenere le forze ucraine.