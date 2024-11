Quotidiano.net - Messico: identificata un’orca killer che organizza attacchi di gruppo agli squalo balena

Roma, 29 novembre 2024 –di nome Montezuma, dall’ultimo imperatore azteco, che misura almeno nove metri e ha circa 50 anni, è il capo di una banda di orche ‘assassine’. Nel Golfo della California (), l’esemplare maschio è stato identificato come protagonista e leader di sofisticate battute di caccia contro gli squali. “Quando Moctezuma caccia, si muove furtivamente in mare. Gli piace attaccare la zona pelvica delle sue prede per colpire il fegato, che è abbastanza grande da fornire un pasto completo a tutti i membri del clan. Misura almeno nove metri e stimiamo che abbia circa 50 anni perché era già stato foto-identificato nel 1988 sull'isola Angel de la Guarda. Sta bene ed è forte", racconta Erick Higuera, biologo marino specializzato nell'osservare e fotografare la vita marina da quasi 30 anni, a El Paìs.