Ilfattoquotidiano.it - “Madonia? Mi stava sulle balle quando si girava a guardare Sonia Bruganelli. Abbiamo buttato due mesi di lavoro”: Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini

Eliminata(che si giocherà tutto nei ripescaggi), è andato via anche Angelo. E, nel pieno del rush finale di Ballando con le stelle, si è ritrovata improvvisamente senza un partner di ballo. La produzione è corsa ai ripari e ha richiamato Samuel Peron, già membro del cast in moltissime delle scorse edizioni, che sarà dunque il nuovo maestro della campionessa olimpica.Ma orarompe il silenzio: “La produzione mi ha un po’ sorpreso, non pensavo si arrivasse a questo punto – spiegaall’inviato Valerio Staffelli, da cui riceverà ilnella puntata di Striscia La Notizia in onda questa sera, 29 novembre -. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, aggiunge. Il riferimento è all’acceso diverbio trae la giudice Selvaggia Lucarelli della scorsa puntata,ilrino ha risposto in modo duro a una battuta della giornalista sull’eliminazione di, con cui Angelo è fidanzato.