Gaeta.it - Lanuvio celebra il meglio del gusto italiano

ha ospitato un evento esclusivo che ha messo in luce le migliori eccellenze enogastronomiche italiane, attirando l'attenzione di esperti del settore e appassionati. Organizzato dall'Agenzia FoodandWineAngels in collaborazione con Papillae Magazine, diretto da Carol Agostini, questo appuntamento ha reso omaggio alle produzioni di alta qualità del Made in Italy, coinvolgendo produttori, istituzioni e professionisti del.Un evento all'insegna del Made in ItalyLa giornata, svoltasi presso il suggestivo Casale della Mandria di, è stata un'occasione unica perre i prodotti di nicchia italiani e promuovere la sinergia tra arte culinaria e territorio. Tra i partecipanti spiccavano l'Onorevole Andrea Volpi, sindaco di, e la vice sindaco Valeria Viglietti, delegata alla "Città del Vino".