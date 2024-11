Formiche.net - La fiamma di Mattarella, le candeline di Gentiloni, il disappunto di Salvini. Queste le avete viste?

Leggi su Formiche.net

Si dice che il Natale non possa iniziare se non dopo la tradizionale presentazione del libro di Bruno Vespa, che si è tenuta quest’anno alla presenza di Matteoe Carlo Calenda, i quali sono stati fotografati da Pizzi al Tempio di Adriano.Ma Pizzi, lo stesso, giorno, ha anche trovato il tempo di andare all’assemblea annuale di Coldiretti e pizzicare più di un ministro con le fauci intente ad ospitare forchettate di pasta – italiana – al banchetto allestito dopo l’assemblea. Uno su tutti? Francesco Lollobrigida.E poi i 70 anni di Paolo, Giuseppe Conte alla rifondazione del Movimento 5 Stelle e Alessandro Di Battista comodamente seduto sul palco di un teatro in preparazione del suo monologo-spettacolo.E poi dall’archivio, una foto di Sergiole?Paolocelebra il compleanno con la moglie Emanuela Mauro (23/11/2024, Instagram) Gianni Alemanno e Roberto Vannacci all’assemblea nazionale del “Mondo al contrario” (23/11/2024, Marina di Grosseto, Imagoeconomica) Giuseppe Conte all’evento del Movimento 5 Stelle “Nova” (24/11/2024, Roma, Imagoeconomica) Jean-Noel Barrot, Melanie Joly, David Lammy, Daniele Natalia, Antonio Tajani, Antony Blinken, Takeshi Iwaya, Josep Borrel al G7 Esteri (25/11/2024, Anagni, Imagoeconomica) Elly Schlein al seminario del Pd su consumi e dipendenze (26/11/2024, Roma, Imagoeconomica) Valentino Valentini e Elena Bonetti all’evento di Asvis “Le politiche economiche e fiscali per lo sviluppo sostenibile dell’Italia” (26/11/2024, Roma, Imagoeconomica) Licia Ronzulli alla consegna della raccolta fondi della Partita del Cuore 2024 (27/11/2024, Roma, Imagoeconomica) Collegio dei Commissari europei (27/11/2024, Strasburgo, Imagoeconomica) Alfredo Mantovano al convegno dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) “La nuova direttiva Nis per un più alto livello di cybersicurezza del sistema Paese” (27/11/2024, Roma, Imagoeconomica) Francesco Lollobrigida all’assemblea di Coldiretti (28/11/2024, Roma, Umberto Pizzi) Matteoalla presentazione del libro di Bruno Vespa “Hitler e Mussolini” (28/11/2024, Roma, Umberto Pizzi) Alessandro Di Battista sul palco in preparazione del monologo “Scomode verita?.