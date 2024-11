.com - La degustazione di Cantine d’Italia 2025, Guida per l’enoturista. Milano Hotel Melià martedì 3 dicembre

Si presenta in esclusiva acon un importante evento l’edizionedi, laperdi Go Wine dedicata a oltre 850italiane che “valgono il viaggio”.Nel corso della serata verranno consegnati 10 Premi Speciali.268italiane riceveranno il riconoscimento de “L’Impronta Go Wine”, assegnata a coloro che hanno ottenuto il più alto punteggio complessivo nelle valutazioni su Sito, Accoglienza e Vini.Seguirà una importantedei vini top dellepremiate con l’impronta.Programma:ore 17.00: Presentazione. Conversano con Massimo Corrado, presidente della Associazione Go Wine:Andrea Terraneo (presidente di Vinarius, associazione delle Enoteche Italiane),Alessandra Dal Monte (Giornalista, Corriere della Sera – Cook)Arturo Rota (per tratteggiare ricordi e attualità del pensiero di Luigi Veronelli)Modera: Antonio Paolini (giornalista)Consegna dei riconoscimenti e dei Premi Speciali ore 18.